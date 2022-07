Poeetkomeet Lauri Räpp lihtsate asjade tähtsusest

vahel on vaikus me vahel

vahe on see vaikus

…ja Rahva Raamat seda oma kontol jagas ning ridade alla ühtäkki neljakohalised numbrid ilmusid, valdas meest totaalne hämming. „Sellest, mis edasi juhtuma hakkas, ei saa ma tänaseni aru,“ ütleb Lauri, oma ootamatult kaela sadanud populaarsuse pärast justkui piinlikkust tundes. „Ma pole algusest peale seda kõike teinud ei jälgijate ega laikide kogumise nimel,“ kinnitab hariduselt TÜ turundusmagister, kes on oma Instagrami-kontol kõike turundusloogika vastaselt teinud. „Ma ei korralda loosimänge, ei osta jälgijaid ega mõtle tekste kirjutades, kui palju need võiksid populaarsust koguda. Kõik see on kuidagi ise kasvanud,“ tõdeb Lauri ja lisab talle omaselt sooja naeratuse saatel: „Mulle meenub, kuidas üks nimekas Eesti kirjandustegelane mulle ütles, et tal pole mingit põhjust minu kontot jälgida, sest ta Instagrami sein on niikuinii mu tekste täis.“ Kuid tõsineb siis äkki, nagu tahaks kohe midagi koletut üles tunnistada: „Ma pole luuletaja. Pole end kunagi luuletajaks pidanud ega nimetanud ja ei plaani seda ka edaspidi teha.“