Kodused elektritööriistad iluhoolduseks

Imeline on potsatada aeg-ajalt kosmeetikutooli ja lasta asjatundjal maniküür või pediküür ära teha. Samas tunnistan, et täiemahuliseks igakuiseks tehnohoolduseks napib minu eelarves raha, rääkimata ajast. Seepärast on spetsialisti juures käik kõige hullema tulekahju kustutamine. Kui jalad-käed on käest lastud, ei piisa ühekordsest entusiasmipuhangust.