Tee koju ruumi: Liina Pulges jagab humoorikalt, kuidas ta keldrist kuni riidekappideni maja ebavajalikest asjakuhilatest vabastas

Ma olen kindel, et minu asjaderohkuses on süüdi tõsiasi, et elan suures keldriga eramajas. Olen end kogu aeg veennud, et üks raamat mahub ikka veel riiulisse ja ega see uus kleitki palju ruumi võta. Ning kui juurde lisada tubadesse kogunevad lasteasjade virnad ja keldrisse hoiule tõstetud vanad esemed, võib juba ette aimata, et asjade puuduse üle meie peres kurta ei saa.