Selveri Köök on sulle suvilasse kaasavõtmiseks valmis küpsetanud maitsvad ahjupudrud. Valikus on nii soolaseid kui ka magusaid maitsekombinatsioone, mis sobivad hommikusöögiks, kuid ka toitvaks vahepalaks. Valmistatud kiudainerikastest täisterakaerahelvestest, hoiavad ahjupudrud kõhu kaua täis. Valikus on banaanipüree ja kakaoga, mango ja tšiiaseemnetega ning suitsukana, kodujuustu ja porgandiga puder. Lisaks saab Selverist osta vanillimaitselist riisiputru ja kergelt kaneelist hirsiputru.