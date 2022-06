Valik on tänapäeval nii suur ja muutub pidevalt, et vahel on keeruline orienteeruda. Sildid kreemipurkidel on tihti paljulubavamad kui reaalne tulemus. Katsetan regulaarselt uusi tooteid. Hästi on meeldinud Jaapani kosmeetika, näiteks on mu suureks lemmikuks Shiseido Vital Perfectioni näokreem. Üle kõige hindan toote kvaliteeti ja tõhusust. Ecocert annab lisapunkte.