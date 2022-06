„Mis lahti?“ ehmatasin korralikult. Arvasin – totu nagu ma olen –, et noorel daamil on raske haigus või tõsine narkosõltuvus.

„Kas ma saan sinu jaoks midagi teha?“ küsisin osavõtlikult. „Olen kuulnud, et mõnede tõbede puhul on võimalik spetsiaalsetest fondidest abi paluda. Ühe juhti ma tunnen, äkki uurin tema käest, kuidas see kõik käib?“