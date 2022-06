Lapsepõlve lõputud suved

Keskpäevapäike lõõskas heledalt, kui me isaga bussipeatusest kruusateed pidi vanaisa-vanaema maja poole astusime, minul pojengid pihus ja isal akordion kastiga käe otsas. Vanaema Minna Katarina sünnipäeval, 7. juulil, paistis alati päike, ükskõik kui vihmane ja tuuline ka ülejäänud suvi ei juhtunud olema.

Vanaisagi oli seda märganud ja kinnitas, et ju ikka jumal on lätlane – vanaema isa oli nimelt läti rahvusest, tema ema aga oli pärit Poolast. Lätlasest jumal pidas vanaema Minna Katarinat meeles, kuigi vanaema mäletas nii läti kui ka poola keelest ainult üksikuid lauseid ja sõnu – oma vanematest ega ka vendadest ei olnud ta juba aastakümneid midagi kuulnud. Teadsin, et sellest ei maksa vanaemaga kõnelda, muidu muutub ta hetkepealt kurvaks ja hakkab taskurätiga silmi pühkima.

Aga vanaema sünnipäev pidi ju olema rõõmus sündmus! Ja see ei jäänud kunagi tähistamata, kuigi isegi rahvamaja naistepäev ja koolikarneval jäid varakevadel pidamata, sest onu Stalin oli ära surnud, mispeale terve maailm pidi kurvastama ega tohtinud pidutseda. Meie peres ei kurvastanud keegi, aga sellest ei tohtinud teistele rääkida. Tegelikult ei tahtnud isa, tädid ega vanaisa minu kuuldes üldse Stalinist rääkida ja kui nad siiski temast kõnelesid, siis ei mainitud Stalinit ega Jossif Vissarionovitši, vaid Jossut – justnagu ma poleks sellest aru saanud! Aga need jutud olid sellegipoolest nii igavad, et ma ei viitsinudki kõrvu teritada, hea meelega oleksin hoopiski midagi mänginud – näiteks peitust või kükikula, kuid kahjuks polnud vanaema sünnipäevadel ainsatki last peale minu. Kuigi, jah, lillevaasi kaetud laua keskele asetades hüüdis vanaema ikka: „Lapsed, istume nüüd lauda!“ Tema jaoks olime kõik ühtviisi lapsed – nii mina, mu isa kui ka tädid ja onud –, kuid mulle oli selge, et peale minu on teiste „laste“ mängud juba ammu mängitud.