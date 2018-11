Viis abivahendit, mis aitavad lamatisi ennetada

Lamatised on naha ja nahaaluse koe kahjustused, mis on tingitud pikka aega voodis lamamisest ja madalast tegevusvõimest. Sellest tingituna võivad tekkida nahaärritused, mis võivad ravimata jättes kiiresti muutuda põletikulisteks haavanditeks. Seepärast peab lamatiste ennetamisega juba varakult tegelema.

Lamatiste ennetamine algab kehaasendi regulaarsest muutmisest ja aktiivsuse säilitamisest. Langenud tegevusvõime korral saab seda toetada erinevate abivahendite ja sobivaks kohandatud keskkonnaga. Järgnevalt toome välja viis kasulikku abivahendit, mis on abiks lamatiste ennetamisel ja lamaja kehaasendi muutmisel.

1. Libilina vähendab kahjustuste riski

Inimest, kelle tegevusvõime on oluliselt langenud, saab liigutamisel abistada libistamist soodustavate abivahenditega. Kui kasutada pööramisel libilina, ei teki nahale kahjustusi. Libilinad asetatakse lamaja keha raskuspunktide alla, seega ei teki tugevat hõõrdumist naha ja aluspinna vahel ning nahk jääb terveks. Libilinade kasutamine aitab oluliselt vähendada hooldaja koormust lamaja asendi muutmisel. Loe lähemalt artiklist “Kuidas vähendada hooldaja koormust voodihaige asendi muutmisel?”.

2. Tugikäepide pakub lisatuge ja turvatunnet

Asendi muutmine vähendab lamatiste teket, seega on oluline muuta pööramine ja siirdumine lamajale võimalikult lihtsaks ja turvaliseks. Aktiivsuse soodustamiseks on võimalik lisada voodile tugikäepidemed, mis aitavad siirduda ühest asendist teise. Tugikäepide aitab patsiendil iseseisvalt lamavast asendist istuma tõusta, näiteks söömistoiminguteks. Samuti on tugikäepide vajalik abivahend voodist püsti tõusmisel või ratastooli/WC-tooli liikumisel. Tugikäepideme abil on siirdumine stabiilsem ja ohutum.

3. Asendipadi toetab kehaasendit

Asendipadjad on mõeldud asendi korrigeerimiseks, stabiliseerimiseks ja säilimiseks. Asendipadjad aitavad ennetada lamatiste tekkimist erinevates kehapiirkondades, toetades kehaosi nii selili, külili kui ka istuvas asendis. Nende abil saab tagada patsiendi korrigeeritud asendi ja samal ajal ka mugavustunde. Asendipatju on erineva suuruse, kuju ja funktsiooniga ning kõigil patjadel on niiskuskindel ja õhku läbilaskev kate.

Alternatiivina on võimalik kasutada soodsamaid ja ajutiseks kasutamiseks mõeldud täispuhutavaid patju lamatiste ennetamiseks. Õhkpatjadest lähemalt: “Levabo õhkpadjad lamatiste ennetamiseks ja taastumiseks”.

4. Villmatt laseb nahal hingata

Lamatiste ennetamiseks on oluline, et suurema lamatiste riskiga kehapiirkonnad ei oleks pikka aega surve all ja nahk saaks piisavalt hingata. Villmatt vähendab keharaskusest tingitud survet nahale ja aluskoele. Villa vahel liikuv õhk laseb nahal hingata, ei tekita higistamist ega hõõrdumist. Kunstvillast villmatid ja kannapehmendused on mõeldud madala lamatiste tekke riskiastmega patsiendile.

5. Lamatistevastane madrats funktsionaalvoodile

Lamatisi ennetavate madratsite ülesanne on lasta nahal hingata, hajutada survepunktidele langevat koormust ning toetada keha liikumist madratsi pinnal. Lamatistevastase madratsi valik sõltub inimese tegevusvõimest ja tervislikust seisundist. Madratseid on nii madala, keskmise kui ka kõrge riskiastmega patsientidele. Polüuretaan ja viskoelastsest materjalist madrats on varustatud kattega, mis on elastne, veekindel ja õhku läbilaskev. Juba tekkinud lamatiste raviks sobivad kompressoriga õhkmadratsid. Enne madratsi ostu sooritamist tuleks konsulteerida pereõe või raviarstiga, kes on teadlik patsiendi seisundist.

Ostmine ja soodustused

Kõiki artiklis välja toodud abivahendeid saad osta mugavalt e-poest või teeninduspunktidest.

Tutvu riigipoolsete soodustustega.