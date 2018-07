Jalgpallimiljonid: Ibrahimović sai üksnes põhipalka pea kaks miljonit eurot kuus, lisaks preemiad väravate eest

Loe veel

Kuid sellest tähtsam oli hoopiski see, et Ibrahimovići eest ei pidanud maksma üleminekutasu. Ta lasi oma lepingul Pariisis lõppeda, mis parandas tema kauplemispositsiooni märgatavalt. Sest kelle eest ei pea maksma üleminekutasu, see saab nõuda suuremat käsiraha ja põhipalka. Jalgpalli lepinguläbirääkimistel puuduvad muidu reeglid peaaegu täielikult, kuid see tundub olevat kui kivisse raiutud. Iga klubi, iga mängija, iga agent peab sellest kinni.

Üks kuu enne Ibrahimovići üleminekut Manchesteri poetas Mino Raiola, tema agent alates pallurikarjääri algusest, Itaalia spordiajakirjale Gazzetta dello Sport märkuse, et peale Pep Guardiola klubi Manchesteri City võttis temaga ühendust veel mitu Euroopa suurklubi. See on kelkimine, mida Raiola-sarnane läbirääkija professionaalselt valdab: kõmmuta valjult, kuni hakkab sadama suuri summasid. Ja kui mõnele verivaenlasele veel ära panna saab: seda parem!

Sest Guardiola, seda peab teadma, on Ibrahimovići silmis väiklane tegelane, alates sellest hetkest, kui treener ründaja omal ajal FC Barcelonast minema saatis ja AC Milanile edasi andis. Ibrahimović sõnas selle asemel: „Kes minu ostab, ostab Ferrari. Ja kellel on Ferrari, tangib Premium-kütust. Guardiola tankis diislit ja läks maale lõbusõidule. Ta oleks võinud parem Fiati osta.“ Enesekindlusest pole Ibrahimovićil, kes end meelsasti ka jumalaks kutsub, kunagi puudu olnud.

Nüüd maandus Rootsi superründaja seega Manchesteri Unitedis ja José Mourinho juures. Ibrahimović tunneb teda treenerina juba oma varasemast klubist Inter Milan ja laulab koostöö kohta kiidulaulu: „Ta on Guardiola täielik vastand. Mourinho oli tüüp, kelle eest olin valmis surema.“

Tekib küsimus: kui palju oli see pühendumus Mourinhole ja Manchesteri Unitedile väärt? Alates hetkest, kui Ibrahimović saarele jõudis, pole kuulujutud tema palgast lakanud. Liikvel on kuuldused metsikust rahast. Kord on juttu 235 000 eurost nädalas, mis vastab umbes kaheteistkümnele miljonile eurole aastas, kord jällegi, et Ibrahimović ületab isegi oma uut meeskonnakaaslast Wayne Rooneyt, kes olevat seni olnud Inglismaa enim teeniv profipallur.

Äraarvamismäng, kes kui palju kasseerib, elab Premier League’is, selles ülearetatud ja viimse detailini stiliseeritud meelelahutusäris, juba ammugi oma elu. Kuulsaimate pallurite palkade edetabelist on saanud pidev jututeema. Ühelt poolt miljardid teleülekannetest, teiselt poolt globaalsed investorid hoolitsevad selle eest, et klubid üha suuremate pakkumistega parimaid mängijaid püüda saaksid. Nii kerib palgaspiraal üha ülespoole.